Жесткое ДТП на МКАД: горели два автомобиля, пострадала девушка

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 ноя - Sputnik. Два автомобиля загорелись в результате аварии на МКАД , пострадала девушка, об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Жесткое ДТП на кольцевой вблизи улицы Ландера случилось вечером в среду. По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda ехал по внешнему кольцу в левой полосе для движения и в районе съезда на улицу Казинца врезался в остановившийся автомобиль ВАЗ.

От удара иномарку отбросило в другую полосу, оба авто загорелись. В аварии пострадала 19-летняя пассажирка автомобиля Skoda. Ее с травмами доставили в больницу.

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ и МЧС. Экстренным службам пришлось полностью перекрывать участок внешнего кольца, автомобили пустили в объезд. Из-за этого на МКАД образовалась огромная пробка.

Почему ВАЗ остановился в левой полосе для движения, которая считается самой "скоростной", неизвестно. Другие детали происшествия пока также не сообщаются.

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