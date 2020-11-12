|
Ребенок застрял в самолете-памятнике в Чечерске - понадобилась помощь МЧС
12.11.2020 09:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 ноя - Sputnik. Ребенок застрял в самолете памятнике в Чечерске, его доставали с помощью специального инструмента, об этом инциденте рассказали в МЧС.
Все произошло вечером в среду на улице Ленина в Чечерске. В 20:20 в диспетчерскую службу МЧС поступило сообщение о том, что ребенок застрял в самолете-памятнике и нуждается в помощи. Спасатели выехали на место ЧП.
"Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, было установлено, что мальчик, находясь на крыле самолета-памятника ТУ-124Ш, установленного в центре города, провалился ногой в техническое отверстие и не смог самостоятельно ее достать", - рассказали в МЧС.
Спасатели с помощью специального инструмента освободили ногу ребенка. Несмотря на пережитый стресс, его состояние медики оценили как удовлетворительное. В госпитализации мальчик не нуждался.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нога мальчика провалилась в техническое отверстие, и он не смог самостоятельно ее достать - понадобилась помощь спасателей.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)