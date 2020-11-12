Ребенок застрял в самолете-памятнике в Чечерске - понадобилась помощь МЧС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 ноя - Sputnik. Ребенок застрял в самолете памятнике в Чечерске, его доставали с помощью специального инструмента, об этом инциденте рассказали в МЧС.

Все произошло вечером в среду на улице Ленина в Чечерске. В 20:20 в диспетчерскую службу МЧС поступило сообщение о том, что ребенок застрял в самолете-памятнике и нуждается в помощи. Спасатели выехали на место ЧП.

"Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, было установлено, что мальчик, находясь на крыле самолета-памятника ТУ-124Ш, установленного в центре города, провалился ногой в техническое отверстие и не смог самостоятельно ее достать", - рассказали в МЧС.

Спасатели с помощью специального инструмента освободили ногу ребенка. Несмотря на пережитый стресс, его состояние медики оценили как удовлетворительное. В госпитализации мальчик не нуждался.

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