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Конвейер горел в литейном цеху минского завода
12.11.2020 10:54 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 ноя – Sputnik. Спасатели ликвидировали возгорание в литейном цеху Минского завода автоматических линий.
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Причину возгорания в МЧС пока назвать не могут.
"Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ работниками подрядной организации", - рассказали в ведомстве.
Там пояснили, что в тот день проводился демонтаж старого оборудования. В цеху загорелось ленточное покрытие конвейера. Для того чтобы его ликвидировать, не пришлось проводить эвакуацию работников. Технологический процесс также не был нарушен.
В ведомстве отметили, что пострадавших в результате ЧП нет.
С момента получения звонка о происшествии до ликвидации пожара прошло чуть более двадцати минут.
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Спасателям удалось ликвидировать возгорание, эвакуация сотрудников завода из-за ЧП не потребовалась.
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