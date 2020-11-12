Конвейер горел в литейном цеху минского завода

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 ноя – Sputnik. Спасатели ликвидировали возгорание в литейном цеху Минского завода автоматических линий.

Причину возгорания в МЧС пока назвать не могут.

"Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ работниками подрядной организации", - рассказали в ведомстве.

Там пояснили, что в тот день проводился демонтаж старого оборудования. В цеху загорелось ленточное покрытие конвейера. Для того чтобы его ликвидировать, не пришлось проводить эвакуацию работников. Технологический процесс также не был нарушен.

В ведомстве отметили, что пострадавших в результате ЧП нет.

С момента получения звонка о происшествии до ликвидации пожара прошло чуть более двадцати минут.

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