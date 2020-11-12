Верховный суд рассматривает жалобу ТУТ.BY на Мининформ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 ноя Sputnik. Коллегия по экономическим делам Верховного суда Беларуси начала рассмотрение жалобы ООО "Тут Бай Медиа" на предупреждения Мининформа за недостоверную информацию, передает корреспондент Sputnik из зала суда в четверг.

Ресурс обжалует через Верховный суд три из четырех предупреждений министерства информации, которые были вынесены в августе-сентябре текущего года. В сентябре 2020 года министерство информации подало иск в суд о лишении TUT.BY статуса СМИ, решением ведомства этот статус был приостановлен на 3 месяца — с 1 октября по 30 декабря 2020 года.

На заседании присутствовал министр Информации Игорь Луцкий. Он заявил, что все предупреждения вынесены на законных основаниях.

Сегодня интересы Мининформа представляет адвокат. Правозащитник заявила, что позиция министерства не изменилась. Оно по-прежнему считает жалобы TUT.BY необоснованными. В суде начался допрос свидетелей - журналистов, написавших статьи, за которые были вынесены предупреждения Мининформа.

Подготовка за два часа - как прошло подготовительное заседание по делу TUT.BY

Подготовительное заседание по делу о жалобе интернет-ресурса на предупреждения Мининформа прошло 26 октября. Во время него суд объявил о том, что все предупреждения министерства к онлайн-медиа объединят в одно дело.

После решения Мининформа о приостановке статуса СМИ TUT.BY продолжает работать как интернет-ресурс. TUT.BY был зарегистрирован как СМИ лишь в январе 2019 года, до этого — с момента основания в 2000 году — портал работал без этого статуса.

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