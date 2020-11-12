В Минске водитель пассажирского автобуса вышел в рейс пьяным

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 ноя – Sputnik. В Минске задержан водитель, который управлял пассажирским автобусом в нетрезвом состоянии, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Автобус МАЗ инспекторы остановили на улице Пономаренко. Водителя с признаками алкогольного опьянения отправили на медицинское освидетельствование. Результат — 2,64 промилле. На мужчину составили административный материал по ч.1 ст.18.16 КоАП РБ. С кем и когда он употреблял спиртные напитки, пока неизвестно. Были ли в салоне пассажиры, не сообщается.

"Проводится проверка, устанавливаются должностные лица, ответственных за выпуск в рейс водителя в состоянии алкогольного опьянения", – сообщили в Госавтоинспекции.

До 20 ноября ГАИ проводит в Минске профилактическое мероприятие "Автобус". Инспекторы проверяют водителей пассажирского транспорта на соблюдение ПДД. Также ведется контроль за состоянием транспортных средств, которые выполняют перевозки пассажиров.

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