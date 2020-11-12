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ГПК: наркотики пытаются ввозить в Беларусь на автовозах

12.11.2020 13:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 ноя – Sputnik. Пограничники констатируют, что наркотики в Беларусь нередко пытаются ввезти с помощью автовозов. Запрещенные к провозу вещества прячут в автомобилях.

"Четвертый квартал только начался, а на участке ответственности Гродненской пограничной группы в пункте пропуска "Привалка" пресечено уже несколько попыток перемещения через границу наркотических средств. Во всех случаях наркотики были обнаружены в транспортных средствах, перемещаемых через границу на автовозах", – рассказали в ГПК. 

© Photo : ГПК
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Автомобили, как правило, приобретаются в США, Канаде либо странах Западной Европы. Транзитом через Беларусь они следуют на территорию Украины. Сами же водители автовозов не имеют белорусского гражданства, а у фирм, на которые они работают, иностранная регистрация.

Индивидуальных предпринимателей, которые занимаются перевозкой через границу автомобилей, пограничники предупреждают о необходимости тщательно осмотреть свой товар перед отправкой.

"Такие автомобили, как правило, не проходят предпродажную подготовку, а салон не убирается от мусора и посторонних вещей", – отметили в комитете.

Уголовная статья, связанная с незаконным перемещением через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов, предусматривает лишение свободы до семи лет со штрафом.

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Теги: Минск
 
 
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Сами машины, которые везут автовозы, чаще всего приобретаются в США, Канаде или Западной Европе и следуют транзитом через Беларусь на территорию Украины....
 
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