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Неизвестные облили чем-то здание Плещеницкого сельисполкома
Источник материала: Tut.by
Ночью 12 ноября в городском поселке Плещеницы неизвестные облили, предположительно, отработанным машинным маслом здание сельисполкома, сообщает
О происшествии в милицию сообщила сотрудница учреждения, которая в 7.45 пришла на работу.
— На месте ею было установлено, что вещество нанесено не только на элементы здания, но и на государственный герб, закрепленный над входом. Оба обстоятельства — основа для возбуждения уголовного дела, — рассказал начальник милиции общественной безопасности Логойского РОВД Илья Лонский.
По его словам, предположительно, здание облили отработанным машинным маслом, которое имеет достаточно агрессивные свойства. Скорее всего, с фасада придется удалять верхний слой штукатурки.
На здании сельисполкома нет камер видеонаблюдения. По данным милиции, с августа в Плещеницах зафиксировали не менее 10 эпизодов порчи элементов зданий сделанными надписями или нарисованными символами.
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Ночью 12 ноября в городском поселке Плещеницы неизвестные облили, предположительно, отработанным машинным маслом здание сельисполкома.
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