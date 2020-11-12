Неизвестные облили чем-то здание Плещеницкого сельисполкома

Источник материала: Tut.by

Ночью 12 ноября в городском поселке Плещеницы неизвестные облили, предположительно, отработанным машинным маслом здание сельисполкома, сообщает МЛЫН.BY .



Фото: mlyn.by

О происшествии в милицию сообщила сотрудница учреждения, которая в 7.45 пришла на работу.

— На месте ею было установлено, что вещество нанесено не только на элементы здания, но и на государственный герб, закрепленный над входом. Оба обстоятельства — основа для возбуждения уголовного дела, — рассказал начальник милиции общественной безопасности Логойского РОВД Илья Лонский.

По его словам, предположительно, здание облили отработанным машинным маслом, которое имеет достаточно агрессивные свойства. Скорее всего, с фасада придется удалять верхний слой штукатурки.

На здании сельисполкома нет камер видеонаблюдения. По данным милиции, с августа в Плещеницах зафиксировали не менее 10 эпизодов порчи элементов зданий сделанными надписями или нарисованными символами.