Иностранец-фальшивомонетчик задержан в Кобрине

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 ноя – Sputnik. Казахстанец, временно проживающий в Кобрине, задержан по подозрению в изготовлении и сбыте фальшивых денег, об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

Трое мужчин, которые расплачивались поддельными купюрами по 20 рублей, были задержаны в октябре. При обыске у одного из них нашли 700 фальшивых банкнот на сумму около 14 тысяч белорусских рублей. Проведенная экспертиза показала, что деньги не настоящие: реквизиты и изображения на купюрах выполнены способом цветной электрофотографии, а вместо защитной нити - обычная полоса, нанесенная серебристой краской.

Подозреваемые пояснили, что нашли купюры возле одного из мусорных контейнеров на территории города.

На днях правоохранители вышли на след подозреваемого в изготовлении подделок – им оказался 21-летний казахстанец, временно проживающий в Кобрине. Для изготовления фальшивых денег он использовал лазерный принтер.

По данным МВД, сбывать подделки молодой человек начал в декабре прошлого года. Молодой человек расплачивался ими на рынках Бреста, выбирая для этого продавцов пожилого возраста. С февраля по сентябрь подделки находились вне оборота, так как иностранец на это время уезжал из страны.

Дома у подозреваемого правоохранители нашли пресс-формы для чеканки монет номиналом 1 и 2 рубля, а так же 50 и 20 копеек Нацбанка РБ.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного, возбуждено уголовное дело за изготовление, хранение и сбыт поддельных денег.

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