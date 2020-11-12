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Иностранец-фальшивомонетчик задержан в Кобрине
12.11.2020 13:54 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 ноя – Sputnik. Казахстанец, временно проживающий в Кобрине, задержан по подозрению в изготовлении и сбыте фальшивых денег, об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.
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Трое мужчин, которые расплачивались поддельными купюрами по 20 рублей, были
Подозреваемые пояснили, что нашли купюры возле одного из мусорных контейнеров на территории города.
На днях правоохранители вышли на след подозреваемого в изготовлении подделок – им оказался 21-летний казахстанец, временно проживающий в Кобрине. Для изготовления фальшивых денег он использовал лазерный принтер.
По данным МВД, сбывать подделки молодой человек начал в декабре прошлого года. Молодой человек расплачивался ими на рынках Бреста, выбирая для этого продавцов пожилого возраста. С февраля по сентябрь подделки находились вне оборота, так как иностранец на это время уезжал из страны.
Дома у подозреваемого правоохранители нашли пресс-формы для чеканки монет номиналом 1 и 2 рубля, а так же 50 и 20 копеек Нацбанка РБ.
Следователи дали правовую оценку действиям задержанного, возбуждено уголовное дело за изготовление, хранение и сбыт поддельных денег.
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Молодой человек расплачивался поддельными купюрами на рынках, выбирая для этого продавцов пожилого возраста.
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