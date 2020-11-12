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На заводе автоматических линий горела конвейерная лента в литейном цеху

12.11.2020 14:35 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В литейном цеху на «Минском заводе автоматических линий имени Машерова» горела конвейерная лента. Рассматриваемая версия причины пожара — нарушение противопожарных требований при демонтаже старого оборудования, сообщает пресс-служба МЧС.


Фото: МЧС

Сообщение о пожаре в литейном цеху на территории ОАО «Минский завод автоматических линий имени Машерова» на улице Долгобродской от сотрудника завода поступило в МЧС 11 ноября в 17.31.

Когда спасатели прибыли на место, то установили, что в литейном цеху произошло загорание ленточного покрытия конвейера подачи литейных форм на стержневом участке на площади 20 погонных метров.

Пострадавших нет, эвакуация не проводилась, поскольку не требовалась. Технологический процесс предприятия не был нарушен. Пожар был ликвидирован в 17.52.

Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия причины пожара: нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ работниками подрядной организации — проводился демонтаж старого оборудования.

 
 
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Рассматриваемая версия причины пожара - нарушение противопожарных требований при демонтаже старого оборудования.
 
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