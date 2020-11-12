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Белорус пытался ввезти в Литву контрабандных сигарет почти на 2 млн евро

12.11.2020 16:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 ноя – Sputnik. Гражданину Беларуси грозит крупный штраф или лишение свободы в Литве за попытку провоза через границу крупной партии контрабандных сигарет, сообщила литовская таможенная служба.

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Белорус на грузовике Volvo прибыл в пункт пропуска "Мядининкай" в понедельник 9 ноября. При оформлении груза он заявил, что везет в Чехию торф транзитом через Литву.

"Таможенники, посчитав груза странным, решили осмотреть машину. Выяснилось, что торф был всего лишь прикрытием для большой партии сигарет", – сказали в службе.

Всего в фуре таможенники обнаружили 1100 коробв сигарет (550 тысяч пачек) белорусских сигарет марок NZ Gold, Minsk Superslims и Queen Menthol. Общая стоимость контрабандного груза составила 1,87 миллиона евро.

Водитель грузовика был задержан на три месяца, ему в качестве наказания грозит штраф или тюремное заключение на срок до восьми лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Водитель грузовика был задержан на три месяца, ему в качестве наказания грозит штраф или тюремное заключение на срок до восьми лет.
 
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