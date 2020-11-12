Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 ноя – Sputnik. В Минске вынесен приговор двум "черным риелторам", которые обвинялись в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах, сообщили в Генеральной прокуратуре.

От рук преступников пострадали девять жителей столицы – все они лишись своего жилья. Действовали риелторы по одной схеме: находили людей определенного образа жизни и мышления, устанавливали с ними доверительные отношения, затем предлагали помочь продать квартиру, купить другое жилье и передать разницу в стоимости.

Для облегчения хищения средств мошенники пошли на такие шаги, как фиктивный брак с некоторыми жертвами. Также оформляли доверенности от имени потерпевших.

По такой схеме "черные риелторы" действовали на протяжении пяти лет - с 2013 по 2018 годы. После продажи квартир одни потерпевшие остались без жилья, другим предоставили непригодные для жизни помещения. Общий размер ущерба составил 517 тысяч рублей или более 200 тысяч долларов по актуальному курсу Нацбанка.

Суд признал двух обвиняемых виновными. Одному из них назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Второй должен находиться 4 года в исправительной колонии в условиях общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.