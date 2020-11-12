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"Рельсовая война": задержаны два человека в Молодечненском районе

12.11.2020 16:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 ноя - Sputnik. За попытку привести в негодность железнодорожные пути задержаны два человека в Молодечненском районе, сообщила в четверг пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Милиционеры вечером 11 ноября вблизи остановочного пункта "Вязынка" обнаружили двоих мужчин, которые пытались что-то сделать на железнодорожных путях. Когда правоохранители подошли ближе, те бросились врассыпную.

© Photo : СК РБ
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"Один побежал в сторону деревни Липени к спрятанному в кустах автомобилю. Мужчину задержали и обнаружили в его в рюкзаке бутылку с бензином, балаклаву и плоскогубцы. Второго обнаружили в 1,5 километрах от железной дороги – беглец прятался в лесу", - говорится в сообщении.

По информации МВД, мужчины наложили четырехметровую металлическую проволоку на перегоне "Радошковичи-Дуброво" и смазали специальным средством путевые болты для улучшения электроконтакта. Растяжку оперативно обнаружили.

Задержанные рассказали, что собирались разлить бензин на путях отхода, чтобы сбить со следа служебную собаку. Возбуждено уголовное дело за умышленное приведение в негодность путей сообщения. Фигуранты водворены в ИВС.

Это не первый случай блокирования путей. В последнее время в Беларуси фиксируются десятки случаев повреждения проволокой рельсов железнодорожных путей. Президент Беларуси Александр Лукашенко в середине октября на совещании по вопросам подготовки шестого Всебелорусского народного собрания назвал такие действия "признаками терроризма".

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Теги: Минск
 
 
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Мужчины наложили четырехметровую металлическую проволоку на перегоне "Радошковичи-Дуброво" и смазали специальным средством путевые болты для улучшения...
 
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