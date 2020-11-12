Маленький ребенок серьезно пострадал во время ДТП в Гродно

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 ноя – Sputnik. Трехлетний ребенок получил серьезные травмы во время ДТП в Гродно, сообщает Следственный комитет.

Авария произошла вечером 11 ноября. Автомобиль Opel, за рулем которого находилась 38-летняя женщина, выезжал на перекресток в районе площади Декабристов. Во время движения он столкнулся с Toyota под управлением 31-летнего местного жителя. Удар оказался таким сильным, что Toyota вынесло на стоящий Volkswagen.

В момент аварии в Toyota находился трехлетний ребенок. Он доставлен в больницу в тяжелом состоянии, водителю этого автомобиля оказана медпомощь.

Против женщины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса.