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Британский генерал потерялся на учениях после прыжка с вертолета

12.11.2020 17:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 ноя – Sputnik. Начальник генштаба сухопутных сил Великобритании генерал Марк Карлтон-Смит пропал во время учений после того, как выпрыгнул с вертолета, передает издание The Sun со ссылкой на собственный источник в вооруженных силах.

Инцидент произошел вечером в минувший вторник на полигоне недалеко от Солсбери – там проходили маневры CERBERUS с участием более двух тысяч военнослужащих. Генерал должен был скрытно высадиться в указанной точке, однако его там не оказалось.

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"Он (Карлтон-Смит - Sputnik) выпрыгнул с борта вертолета Wildcat после наступления сумерек, для того, чтобы поднять моральный дух военнослужащих. Генерал понял, что потерялся, только тогда, когда увидел, что вертолет улетел, а его самого никто не встречает", - передает газета.

Группа военных, которые встречали бывшего командира спецназа SAS, запаниковала, когда вертолет улетел, а генерала на месте не оказалось. Ему и сопровождавшим его офицерам попытались позвонить на сотовый телефон, но на полигоне отсутствовала связь. На поиски начштаба отправилась спецгруппа.

Генерала нашли быстро. Оказалось, что пилот вертолета для посадки выбрал место в 600 метрах от запланированного. А военные выдвинули версию, что Карлтон-Смит буквально понял приказ прибыть скрытно и находился там, где его не ожидали.

В тот же вечер генерал отбыл в Лондон.

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Теги: Минск
 
 
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Дозвониться до бывшего командира спецназа и сопровождающих его военных не удалось – из-за отсутствия сотовой связи на полигоне.
 
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