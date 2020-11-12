Ел клюкву и пил из болота: житель Лепельского района 3 суток провел в лесу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 ноя – Sputnik. Житель Лепельского района отправился за клюквой, заблудился и провел в лесу трое суток, сообщила Sputnik координатор лесного поиска ПСО "Ангел" Кристина Крук.

Поиски 56-летнего жителя деревни Черейщино возле Докшиц велись с 10 ноября: и днем, и ночью его разыскивали волонтеры ПСО, сотрудники милиции, пожарный аварийно-спасательный отряд "Витязь" и лесники, всего – более 30 человек.

"Задействовали даже технику высокой проходимости – гусеничный вездеход и квадроцикл, поскольку лес достаточно дремучий. Тепловизорами с беспилотника мониторили лесной массив", – рассказала собеседница Sputnik.

Днем в четверг 12 ноября появилась информация, что пропавший самостоятельно вышел из леса в районе города Глубокое – в 25 километрах от места, где он заблудился. В лесу мужчина провел трое суток.

"Как он рассказал своей дочери, пил воду из болота и питался клюквой. Очень замерз. На фоне испуга начал заикаться, но в целом чувствует себя хорошо", – прокомментировала Крук.

Сельчанин в понедельник 9 ноября в составе группы отправился в лесной массив для сбора клюквы. В назначенное время из леса он не вышел, сообщив товарищам, что вернется на следующий день: переночевать мужчина планировал в специальной палатке с буржуйкой, установленной на одном из болотных островков. Во вторник ему позвонила дочь, гражданин сказал, что заблудился и не может самостоятельно выйти из леса. В поисково-спасательный отряд родственники потерявшегося обратились 11 ноября – к тому моменту мобильный телефон мужчины уже разрядился.