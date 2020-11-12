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Вертолет с американскими миротворцами разбился на Синайском полуострове

12.11.2020 17:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 ноя – Sputnik. Пять военнослужащих США погибли в результате крушения вертолета на юге Синайского полуострова в Египте, среди жертв также есть гражданин Франции и гражданин Чехии, сообщает информационный портал "Аль-Яум ас-Сабиа".

Вертолет миротворческого контингента Многонациональных сил и наблюдателей (MFO) UH-60 Black Hawk разбился в четверг во время плановой разведывательной миссии в южной части полуострова.

По информации СМИ, погибли семь человек – пятеро американцев, француз и чех. Еще пять человек получили ранения. Они были госпитализированы в медицинский центр Сорока в израильском городе Беэр-Шева. Об этом сообщили израильские источники. Египетские власти пока не делали официальных заявлений.

Причиной катастрофы называют технический сбой. 

 
Теги: Минск
 
 
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Вертолеты Армии обороны Израиля помогли в эвакуации пострадавших при крушении вертолета.
 
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