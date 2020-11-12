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Вертолет с американскими миротворцами разбился на Синайском полуострове
12.11.2020 17:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 ноя – Sputnik. Пять военнослужащих США погибли в результате крушения вертолета на юге Синайского полуострова в Египте, среди жертв также есть гражданин Франции и гражданин Чехии, сообщает информационный портал "Аль-Яум ас-Сабиа".
Вертолет миротворческого контингента Многонациональных сил и наблюдателей (MFO) UH-60 Black Hawk разбился в четверг во время плановой разведывательной миссии в южной части полуострова.
По информации СМИ, погибли семь человек – пятеро американцев, француз и чех. Еще пять человек получили ранения. Они были госпитализированы в медицинский центр Сорока в израильском городе Беэр-Шева. Об этом сообщили израильские источники. Египетские власти пока не делали официальных заявлений.
Причиной катастрофы называют технический сбой.
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Вертолеты Армии обороны Израиля помогли в эвакуации пострадавших при крушении вертолета.
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