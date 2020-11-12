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Суд Литвы закрыл дело о столкновениях у телецентра в Вильнюсе в 1991-м

12.11.2020 18:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 ноя – Sputnik. Литовский Апелляционный суд закрыл дело о событиях 13 января 1991 года, когда во время столкновений у Вильнюсского телецентра погибли 14 человек.

© Sputnik / Михаил Воскресенский
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"Апелляционный суд Литвы закрыл дело о событиях 13 января. Дело было возбуждено Апелляционным судом Литвы в 2020 году. С 15 сентября состоялись 12 заседаний. Судейская коллегия планирует объявить процессуальное решение 15 марта 2021-го", – говорится в сообщении суда.

Столько времени понадобится для вынесения решения из-за существенного объема дела (800 томов), большого количества участников (67 осужденных, которых защищали более 130 адвокатов).

Судебные заседания по делу начались в Литве в 2015 году: прокуратура утверждает, что граждане, которые погибли у Вильнюсской телебашни, были убиты советскими солдатами. В то же время участники событий января 1991-го с советской стороны заявляют, что тогда произошла провокация, а огонь по людям велся с крыш домов.

В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд виновными по делу 67 человек – граждан России, Беларуси и Украины. При этом на скамье подсудимых находились только двое – российский полковник запаса Юрий Мель, а также проживающий в Вильнюсе гражданин России, бывший военный Геннадий Иванов. Иванову суд назначил в качестве наказания четыре года лишения свободы, а Мелю – семь лет. Бывший замминистра обороны Беларуси, а в 1991-м – начальник Вильнюсского гарнизона Владимир Усхопчик был заочно приговорен к 14 годам лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Процессуальное решение суд огласит только в марте – из-за существенного объема дела и большого количества участников.
 
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