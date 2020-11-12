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Медсестра обвиняется в убийстве 8 младенцев

12.11.2020 18:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 ноя – Sputnik. Британская полиция задержала медсестру, она обвиняется в убийстве восьми младенцев, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на правоохранительные органы.

Сотрудница больницы Countess of Chester в британском Честере Люси Летби была задержана во вторник, 10 ноября, с разрешения королевской прокуратуры.

Летби предъявлены обвинения в рамках расследования ряда детских смертей и несчастных случаев в неонатальном отделении больницы в период с июня 2015 года по июнь 2016 года. В настоящее время медсестра находится под стражей. Суд должен состояться в ближайшее время.

Впервые Летби была задержана в июле 2018-го в рамках расследования смертей 17 детей в неонатальном отделении больницы Честера. После предъявления обвинений ее отпустили под залог. Женщина сотрудничала со следствием. Однако позже ее обвинили в убийстве еще трех малышей.

Расследование началось в мае 2017 года, вначале следствие изучало 15 смертей, произошедших в больнице между июнем 2015 года и июнем 2016 года, однако полиция заинтересовалась обстоятельствами несчастных случаев (падений) еще с шестью детьми, которые произошли в тот же период.

 
Теги: Минск
 
 
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Впервые женщина была задержана два года назад, но ее отпустили под залог, и она продолжила убивать малышей.
 
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