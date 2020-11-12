Хижинкова почти месяц проведет под арестом за участие в акциях протеста

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 ноя – Sputnik. "Мисс Беларусь" Ольга Хижинкова получила от суда в общей сложности 27 суток ареста за участие в двух несанкционированных акциях протеста.

Хижинкову задержали 8 ноября, первый суд над ней прошел 11 ноября, девушку приговорили к 12 суткам ареста.

На следующий день стало известно, что над Хижинковой прошел второй суд, на этот раз обладательницу титула "Мисс Беларусь-2008" судили за участие в акции протеста, которая прошла 11 октября.

22 ноября Хижинковой исполнится 34 года, свой день рождения она встретит в изоляторе на Окрестина.

В июле стало известно, что Ольга Хижинкова покинула пост пресс-секретаря футбольного клуба "Динамо Брест".

Она является частой участницей несанкционированных протестов и нередко делится снимками, сделанными во время акций, в соцсетях.

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