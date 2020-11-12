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Три человека погибли при взрыве на фабрике в Китае
12.11.2020 19:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 ноя – Sputnik. Три человека погибли в результате взрыва на фабрике, находящейся в китайской провинции Хэбэй, сообщило агентство Синьхуа.
По его данным, взрыв прогремел примерно в 18:00 по местному времени на фабрике по производству пенополиэтилена. На месте ЧП были обнаружены четыре человека, трое из них скончались, один – доставлен в больницу.
Возгорание, возникшее после произошедшего, потушили оперативно прибывшие пожарные. В настоящее время на месте продолжаются спасательные работы.
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В настоящее время на месте чрезвычайного происшествия продолжаются спасательные работы, причины взрыва выясняются.
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