Три человека погибли при взрыве на фабрике в Китае

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 ноя – Sputnik. Три человека погибли в результате взрыва на фабрике, находящейся в китайской провинции Хэбэй, сообщило агентство Синьхуа.

По его данным, взрыв прогремел примерно в 18:00 по местному времени на фабрике по производству пенополиэтилена. На месте ЧП были обнаружены четыре человека, трое из них скончались, один – доставлен в больницу.

Возгорание, возникшее после произошедшего, потушили оперативно прибывшие пожарные. В настоящее время на месте продолжаются спасательные работы.

CHINA - ‘The explosion of the pearl cotton factory building in Wuji County, Shijiazhuang, Hebei. The sound of the glass breaking and the explosion in the surrounding residential buildings can be heard for several kilometers. 3 deaths and 1 injury.’ pic.twitter.com/ec7UBwPahQ — ShatteredWorldMedia (@MediaShattered) November 12, 2020