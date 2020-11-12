Крупный пожар в ТЦ в Рязани ликвидировали

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 ноя – Sputnik. Спасатели ликвидировали крупный пожар в торговом центре "М5 Молл" в Рязани, сообщает пресс-служба МЧС России.

Огонь в ТЦ вспыхнул в четверг вечером, около 17:45: загорелась кровля здания на площади 500 квадратных метров. В ликвидации ЧП были задействованы 20 пожарных автомобилей, пожарный поезд и 58 человек. По словам очевидцев, внешняя стена здания в результате пожара обрушилась еще до приезда пожарных.

"В 19:00 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Посетителей и работников - более тысячи человек - ТЦ успели эвакуировать, пострадавших нет.

По данным областного правительства, погибших и пострадавших нет. Вместе с тем, в СМИ пишут, что очаг возгорания находился в батутном центре.