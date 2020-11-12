В многоэтажке на Цнянской был пожар. Погиб мужчина

Источник материала: Tut.by

12 ноября днем в квартире на Цнянской, 5 был пожар. Погиб мужчина. Подробности сообщает пресс-служба МЧС.





Спасателей вызвали соседи — они заметили дым в тамбуре. На пятом этаже сотрудники МЧС обнаружили возгорание в жилой комнате двухкомнатной квартиры.

В соседней комнате на кровати без сознания лежал мужчина. Его вынесли из опасной зоны и передали бригаде скорой медицинской помощи. Спустя некоторое время медики констатировали смерть пострадавшего.









Эвакуация других жителей многоэтажки не потребовалась. Пожар ликвидировали. Повреждено имущество в жилой комнате, закопчена квартира. Причина пожара устанавливается.