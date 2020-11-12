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В многоэтажке на Цнянской был пожар. Погиб мужчина

12.11.2020 21:39 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

12 ноября днем в квартире на Цнянской, 5 был пожар. Погиб мужчина. Подробности сообщает пресс-служба МЧС.


Спасателей вызвали соседи — они заметили дым в тамбуре. На пятом этаже сотрудники МЧС обнаружили возгорание в жилой комнате двухкомнатной квартиры.

В соседней комнате на кровати без сознания лежал мужчина. Его вынесли из опасной зоны и передали бригаде скорой медицинской помощи. Спустя некоторое время медики констатировали смерть пострадавшего.



Эвакуация других жителей многоэтажки не потребовалась. Пожар ликвидировали. Повреждено имущество в жилой комнате, закопчена квартира. Причина пожара устанавливается.

 
 
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12 ноября днем в квартире на Цнянской, 5 был пожар. Погиб мужчина. Подробности сообщает пресс-служба МЧС.
 
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