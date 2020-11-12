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Россиянина с крупной партией сигарет задержали в Хотимском районе
13.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 ноя – Sputnik. Гражданин России с крупной партией сигарет, на которые не было документов, задержан в Хотимском районе, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
Легковой автомобиль Renault Megane под управлением неработающего 29-летнего жителя РФ был остановлен в деревне Батаево.
"В салоне и багажном отсеке мужчина перевозил коробки с табачными изделиями различных наименований. Поскольку соответствующих для перевозки документов на сигареты у водителя не было, машина с грузом была доставлена в Хотимский РОВД", – сказали в управлении.
В результате проведенной проверки 15 тысяч пачек сигарет на общую сумму около 20 тысяч рублей были у россиянина изъяты.
За незаконную предпринимательскую деятельность мужчине грозит штрафа в размере до 100 базовых величин (2,7 тысячи рублей).
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В результате проведенной проверки 15 тысяч пачек сигарет на общую сумму около 20 тысяч рублей были у россиянина изъяты.
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