Москвичка пыталась продать своего новорожденного сына

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 ноя – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении жительницы российской столицы, которая пыталась продать своего новорожденного сына, сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.

По информации следователей, 24-летняя москвичка в интернете разместила объявление, что ищет приемных родителей для ребенка. При этом впоследствии во время переписки с заинтересовавшимися предложением она сообщила, что хочет получить 500 тысяч российских рублей. "Сделка" состоялась 12 ноября в одном из ресторанов на северо-западе Москвы: женщина взяла деньги и выдала расписку.

"Преступная деятельность была пресечена благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска – сделка по продаже ребенка проходила в рамках оперативных мероприятий", – сказали в управлении.

В отношении москвички возбудили дело за продажу несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ), сейчас решается вопрос о предъявлении ей обвинения. Расследование уголовного дела в настоящее время продолжается.