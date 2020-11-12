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Москвичка пыталась продать своего новорожденного сына

13.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 ноя – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении жительницы российской столицы, которая пыталась продать своего новорожденного сына, сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.

© Pixabay
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По информации следователей, 24-летняя москвичка в интернете разместила объявление, что ищет приемных родителей для ребенка. При этом впоследствии во время переписки с заинтересовавшимися предложением она сообщила, что хочет получить 500 тысяч российских рублей. "Сделка" состоялась 12 ноября в одном из ресторанов на северо-западе Москвы: женщина взяла деньги и выдала расписку.

"Преступная деятельность была пресечена благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска – сделка по продаже ребенка проходила в рамках оперативных мероприятий", – сказали в управлении.

В отношении москвички возбудили дело за продажу несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ), сейчас решается вопрос о предъявлении ей обвинения. Расследование уголовного дела в настоящее время продолжается.

 
Теги: Минск
 
 
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Объявление женщина разместила в интернете – в нем говорилось, что она разыскивает приемную семью для ребенка.
 
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