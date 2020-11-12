Милиция проводит проверку инцидента во дворе дома на улице Червякова

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 ноя - Sputnik. Милиция проводит проверку по факту инцидента в одном из дворов на улице Червякова в Минске и выясняет все обстоятельства произошедшего, сообщила Sputnik официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

"Сейчас милиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего. Пока версии мы не можем озвучивать. По окончанию проверки будет официальная информация", - сказала Ганусевич.

Смерть мужчины в медицинском учреждении подтвердили в министерстве здравоохранения республики.

"К сожалению, несмотря на все усилия врачей БСМП, пациент скончался", – сообщила в четверг вечером официальный представитель ведомства Юлия Ванина.

На официальном сайте ГУВД говорится, что сообщение о драке неизвестных во дворе дома на улице Червякова поступило в милицию 11 ноября около 22:30. Прибыв на место, правоохранители обнаружили 31-летнего Романа Бондаренко с телесными повреждениям.

"Ему вызвали скорую медицинскую помощь. Мужчину госпитализировали. Предварительно известно, что конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек, которые были развешаны на конструкциях во дворе", - говорится в сообщении.