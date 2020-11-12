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Очередной кокаиновый самолет потерпел крушение в Гватемале

13.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 ноя – Sputnik. Самолет с крупным грузом кокаина потерпел крушение в Гватемале, об этом сообщила прокуратура страны.

Инцидент произошел на севере страны, в департаменте Петен, среди обломков самолета, который после удара об землю загорелся, нашли примерно полторы тонны наркотика.

© Photo : ГПК
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"После обнаружения сгоревшего самолета в Лагуна-дель-Тигре в общей сложности изъяты 1539 пакетов с предполагаемым кокаином, следует из данных первичного анализа", - говорится в сообщении прокуратуры.

Правоохранители оценили обнаруженный груз в более чем 20 миллионов долларов.

Несколько дней назад на юго-западе Гватемалы разбился самолет с тонной наркотика стоимостью около 14 миллионов долларов. Всего же, по сведениям вооруженных сил Гватемалы, с начала года на территории страны был обнаружен 31 нелегальный самолет.

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Теги: Минск
 
 
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Несколько дней назад разбился еще один "курьерский" самолет, но на этот раз перевозимый груз был на порядок больше.
 
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