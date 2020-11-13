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Самолет Ан-124 жестко приземлился в аэропорту в Сибири

13.11.2020 10:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Российский транспортный самолет Ан-124 совершил жесткую посадку в новосибирском международном аэропорту Толмачево (Новосибирск), сообщила журналистам представитель Росавиации.

© Photo : ГСЧС Украины
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Инцидент произошел утром в пятницу, 13 ноября: самолет Ан-124 "Руслан" авиакомпании "Волга-Днепр" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, совершая вынужденную посадку. На борту воздушного судна находились 14 членов экипажа.

"Самолет авиакомпании "Волга-Днепр" Ан-124 после взлета по маршруту Новосибирск - Вена совершил вынужденную посадку. В связи с имеющими неполадками в двигателе #2 экипаж принял решение о возврате в аэропорт вылета", - сказала представитель Росавиации.

"При приземлении произошло выкатывание воздушного судна за пределы взлетно-посадочной полосы, - добавила она.

Предварительно, в результате посадки произошло повреждение пневматиков и левой основной стойки. Пострадавших в результате произошедшего нет.

Причины случившегося выяснит специально сформированная комиссия, в которую вошли представители Росавиации. Эксперты выехали на место и приступили к работе.

Кроме того, проверку по факту инцидента проводят следователи и прокуратура.

 
Теги: Минск
 
 
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Сразу после вылета из Новосибирска самолет совершил аварийную посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
 
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