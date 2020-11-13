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СК начал проверку по факту смерти Романа Бондаренко

13.11.2020 10:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Следственный комитет Беларуси выясняет обстоятельства смерти 31-летнего минчанина, который скончался в больнице после инцидента во дворе дома на улице Червякова в Минске, сообщили в СК.

"На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", – сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УКС по Минску Екатерина Гарлинская.

© Photo : МВД Беларуси
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Изъята необходимая медицинская документация, анализируются видеозаписи, размещенные в интернете. По данному факту следственным управлением УСК по Минску проводится проверка.

По данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске произошла драка между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими.

"Прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения. Минчанин был доставлен в Центральное РУВД г.Минска для выяснения обстоятельств случившегося. В связи с ухудшением самочувствия мужчины правоохранители вызвали ему скорую медицинскую помощь", – рассказала Гарлинская.

По ее словам, минчанин был осмотрен медиками, после чего госпитализирован в учреждение здравоохранения, где при первичном осмотре наряду с телесными повреждениями у него диагностирована алкогольная интоксикация. На следующий день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался.

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Теги: Минск
 
 
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На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
 
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