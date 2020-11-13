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Глава строительства БелАЭС назвал причину остановки первого блока

13.11.2020 11:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Наиболее вероятной причиной остановки первого энергоблока Белорусской АЭС является качество иностранного оборудования, заявил вице-президент "Атомстройэкспорта" — структурного подразделения "Росатома", занимающегося зарубежным строительством — руководитель проекта строительства БелАЭС Виталий Полянин.

Первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему республики 3 ноября. Менее чем через неделю, 8 ноября, турбина первого энергоблока БелАЭС была остановлена из-за выхода из строя трансформаторов напряжения на одном из агрегатов.

Ситуация не критичная, а абсолютно рабочая

"В воскресенье, 8 ноября, блок был внепланово отключен от сети действием электрической защиты, при этом все проектные алгоритмы и автоматика блока отработали без замечаний: реакторная установка осталась на мощности, турбогенератор безаварийно автоматически поставлен на валоповорот", - рассказал Полянин в интервью газете "Коммерсант".

© Photo : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
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Он подчеркнул, что возникшая на БелАЭС "ситуация не критичная, а абсолютно рабочая для этого этапа ввода блока в эксплуатацию". По его словам, подобные инциденты уже случались на российских атомных станциях.

"На российских АЭС были выполнены определенные мероприятия, часть этих же мероприятий были выполнены и здесь, на первом энергоблоке БелАЭС, что позволило избежать более серьезных последствий", - добавил Полянин.

Комиссия из специалистов, заметил Полянин, совместно с проектировщиками и производителями будет проверять проектную схему и само оборудование.

Причина – качество оборудования

Наиболее вероятной причиной случившегося Полянин назвал качество иностранного оборудования.

© Photo : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
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"Предварительно было выявлено, что из строя вышли трансформаторы напряжения из измерительной схемы защиты блочного трансформатора в результате внутреннего короткого замыкания. Оборудование это итальянского производства, сейчас мы меняем трансформаторы на российские из запасов концерна "Росэнергоатом", - пояснил Полянин.

Он сообщил, что включение в сеть энергоблока состоится в ближайшие дни, в начале следующей недели.

"Идем по плану: уверен, что в ближайшие дни завершим всю работу, включая монтаж и необходимые испытания. Включить блок в сеть планируем в начале следующей недели", - добавил Полянин.

Инцидент не скажется на графике

Полянин заверил, что инцидент не повлияет на график производимых работ: как и планировалось, белорусской стороне первый энергоблок передадут в первом квартале 2021-го.

"Это нормальная наладочная процедура, когда во время первых включений приходится несколько раз останавливаться и делать необходимые доработки. Одна неделя никоим образом не скажется на общем графике. Мы уверены, что в первом квартале 2021 года блок передадим белорусским коллегам", - заключил Полянин.

 
Теги: Минск
 
 
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Включение в сеть энергоблока состоится в ближайшее время, в начале следующей недели, уверен представитель "Росатома".
 
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