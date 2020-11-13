Взаимные иски турецкого бизнесмена к Цепкало в суде не рассматривались

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 ноя - Sputnik. Суд Первомайского района Минска определил оставить исковые заявление турецкого бизнесмена Игдеджи Седата к экс-претенденту на пост президента Валерию Цепкало о защите чести без рассмотрения, сообщили в суде. Аналогичный встречный иск Цепкало к бизнесмену также оставлен без рассмотрения.

Поводом для обращения в суд турецкого бизнесмена стало появившееся 7 июля на YouТube видео, в котором Валерий Цепкало отзывается о нем как о мошеннике. В исковом требовании Игдеджи указал, что заявления Цепкало порочат его честь, достоинство и деловую репутацию. Турецкий бизнесмен требовал от оппозиционного политика удалить видео и разместить опровержение. Первое судебное заседание состоялось 5 августа, суд предлагал сторонам заключить мировое соглашение, но судебные разбирательства продолжились.

"Иски оставлены судом без рассмотрения", - сообщили Sputnik в пятницу в суде Первомайского района Минска.

"Суд, изучив и проверив материалы настоящего гражданского дела, считает, что исковое заявление Игдеджи о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании судебных расходов, исковое заявление Цепкало . о защите чести, достоинства и деловой репутации следует оставить без рассмотрения", - сказали в суде.

Там пояснили, что на судебное заседание Игдеджи, Цепкало, их представители не явились, хотя о времени и месте судебного заседания извещены.

Кроме этого, доказательств уважительности причин неявки суду не представили, а также не уведомили суд о наличии уважительных причин неявки, несмотря на то, что явка Игдеджи и Цепкало была признана судом обязательной, сказали в суде.

Там пояснили, что при принятии решения, суд руководствовался п.7 ч.1 ст. 165 Гражданско-процессуального кодекса - когда истец и ответчик не являются в суд.

Кто такой Валерий Цепкало?

Выпускник МГИМО Валерий Цепкало в белорусской политике давно: после развала СССР и возвращения с работы в посольстве в Финляндии он устроился в МИД. В 1994-м примкнул к предвыборному штабу Александра Лукашенко – к слову, именно Цепкало организовал первый визит будущего президента в Госдуму.

В 1994-м стал первым замминистра иностранных дел, с 1997 по 2002-й был послом Беларуси в США и Мексике. Затем Цепкало был помощником президента по науке и технологиям, а также его представителем в парламенте. Наконец, в 2005-м он возглавил только что созданный Парк высоких технологий, которым руководил до 2017-го. После увольнения с поста Цепкало занимался международным консалтингом: консультировал ряд правительств стран СНГ, в том числе – в Узбекистане и Грузии.

На этих выборах Цепкало отказали в регистрации кандидатом, после чего он забрал детей и уехал в Москву. Его жена Вероника Цепкало оставалась еще какое то время Беларуси и принимала активное участие в избирательной гонке экс-кандидата Светланы Тихановской, потом уехала у мужу в одну из стран Евросоюза.