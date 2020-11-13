Неоднократно уходил из дома: подростка разыскивают в Витебске

Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 13 ноя – Sputnik. В Витебске без вести пропал 12-летний подросток, сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

В последний раз парня видели 12 ноября в 19:30 около магазина "Копеечка" на улице Баграмяна, 10.

"Устанавливается местонахождение Вурганова Ильи Валерьевича, 2008 года рождения. Ушел из дома по адресу: Витебск, улица Еременко, 8", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Илья был одет в черно-серую куртку и темные штаны. Рост 140 сантиметров, худощавого телосложения. Есть особая примета: ожог слева на шее.

Отмечается, что молодой человек уже неоднократно уходил из дома.

Правоохранители просят сообщить информацию о местонахождении Ильи Вурганова по телефонам: 102 либо 37-61-02, 711-53-16 (МТС), 310-40-02 (А1).

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