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В российском модуле МКС найдено еще одно повреждение
13.11.2020 16:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 ноя – Sputnik. На международной космической станции найдено еще одно повреждение корпуса российского модуля "Звезда", такая информация поступила из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА. Рядом с трещиной, послужившей причиной утечки воздуха, обнаружена царапина.
© Sputnik / Виктор Толочко
"...Есть реальная трещина, а также там есть царапина", – заявил российский космонавт Сергей Рыжиков.
Он отметил, что царапина выглядит более глубокой: складывается впечатление, что "трещина переходит в царапину". Он просил инженеров, чтобы при изучении снимков они не спутали царапину с продолжением трещины.
Утечку воздуха на МКС обнаружили в сентябре прошлого года, источник нашли в промежуточной камере российского модуля "Звезда".
В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок нашли трещину длиной до 4 сантиметров. В качестве временной меры ее заделали каптоновой лентой (термостойким скотчем), однако это не помогло.
В "Роскосмосе" утверждают, что обнаруженная трещина не несет угрозы станции и экипажу. Она "толщиной с волос" и в декабре может быть полностью заделана, заявлял руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.
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Утечку воздуха на МКС обнаружили в сентябре прошлого года, источник нашли в промежуточной камере российского модуля "Звезда".
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