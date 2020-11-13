В российском модуле МКС найдено еще одно повреждение

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 ноя – Sputnik. На международной космической станции найдено еще одно повреждение корпуса российского модуля "Звезда", такая информация поступила из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА. Рядом с трещиной, послужившей причиной утечки воздуха, обнаружена царапина.

"...Есть реальная трещина, а также там есть царапина", – заявил российский космонавт Сергей Рыжиков.

Он отметил, что царапина выглядит более глубокой: складывается впечатление, что "трещина переходит в царапину". Он просил инженеров, чтобы при изучении снимков они не спутали царапину с продолжением трещины.

Утечку воздуха на МКС обнаружили в сентябре прошлого года, источник нашли в промежуточной камере российского модуля "Звезда".

В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок нашли трещину длиной до 4 сантиметров. В качестве временной меры ее заделали каптоновой лентой (термостойким скотчем), однако это не помогло.

В "Роскосмосе" утверждают, что обнаруженная трещина не несет угрозы станции и экипажу. Она "толщиной с волос" и в декабре может быть полностью заделана, заявлял руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

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