Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Жительница Гомеля лишилась почти десяти тысяч долларов после переписки с мошенником, выдававшем себя генералом из США, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Гомельчанка познакомилась с мужчиной в интернете и несколько месяцев вела с ним переписку. Гражданке он представился состоятельным 42-летним холостяком в чине генерала, желающим создать семью с белоруской.

"В ходе переписки женщина неоднократно жаловалась виртуальному другу на материальные проблемы. Он выразил желание помочь женщине и пообещал выслать ей 500 тысяч долларов", – сказали в СК.

При этом "генерал" попросил оплатить пошлину за перевод за рубеж крупной суммы – несколько раз он посылал сообщения с указанием разных счетов. Он также присылал гомельчанке фото дорогих подарков, которые он приобрел для нее.

В результате белоруска перечислила мошеннику почти 10 тысяч долларов, а когда заподозрила подвох, обратилась в правоохранительные органы.

По факту уже возбуждено дело по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси (мошенничество, совершенное в крупном размере), личность "генерала" устанавливается.