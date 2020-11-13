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Гомельчанка лишилась $10 тыс. после переписки с "американским генералом"
13.11.2020 16:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Жительница Гомеля лишилась почти десяти тысяч долларов после переписки с мошенником, выдававшем себя генералом из США, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
Гомельчанка познакомилась с мужчиной в интернете и несколько месяцев вела с ним переписку. Гражданке он представился состоятельным 42-летним холостяком в чине генерала, желающим создать семью с белоруской.
"В ходе переписки женщина неоднократно жаловалась виртуальному другу на материальные проблемы. Он выразил желание помочь женщине и пообещал выслать ей 500 тысяч долларов", – сказали в СК.
При этом "генерал" попросил оплатить пошлину за перевод за рубеж крупной суммы – несколько раз он посылал сообщения с указанием разных счетов. Он также присылал гомельчанке фото дорогих подарков, которые он приобрел для нее.
В результате белоруска перечислила мошеннику почти 10 тысяч долларов, а когда заподозрила подвох, обратилась в правоохранительные органы.
По факту уже возбуждено дело по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси (мошенничество, совершенное в крупном размере), личность "генерала" устанавливается.
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По факту уже возбуждено дело, правоохранители устанавливают личность ненастоящего "генерала" из США.
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