Житель Витебска убил ножом собаку - та надоела его сожительнице

Источник материала: Tut.by

Житель Витебска убил собаку, которая принадлежала дочке его сожительницы. Возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными, сообщает УВД.



Иллюстративный снимок. Фото: pixabay.com

В квартире пьянствовали 50-летняя женщина, ее 31-летний сожитель и соседка. Хозяйка призналась, что ей надоел лабрадор дочери.

Мужчина пошел в комнату, где находилась собака, и несколько раз ударил ее ножом. Выволок животное на улицу, а когда пес умер, занес его обратно в комнату.

Вой собаки привлек внимание одной из соседок. Женщина зашла в квартиру и увидела убитую собаку. Это же зрелище вскоре увидел и несовершеннолетний сын хозяйки квартиры, который вернулся с прогулки.

Мальчик позвонил сестре — хозяйке собаки. Та вызвала милицию.

Возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными.