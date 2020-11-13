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Житель Витебска убил ножом собаку - та надоела его сожительнице
Источник материала: Tut.by
Житель Витебска убил собаку, которая принадлежала дочке его сожительницы. Возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными,
В квартире пьянствовали 50-летняя женщина, ее 31-летний сожитель и соседка. Хозяйка призналась, что ей надоел лабрадор дочери.
Мужчина пошел в комнату, где находилась собака, и несколько раз ударил ее ножом. Выволок животное на улицу, а когда пес умер, занес его обратно в комнату.
Вой собаки привлек внимание одной из соседок. Женщина зашла в квартиру и увидела убитую собаку. Это же зрелище вскоре увидел и несовершеннолетний сын хозяйки квартиры, который вернулся с прогулки.
Мальчик позвонил сестре — хозяйке собаки. Та вызвала милицию.
Возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными.
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Житель Витебска убил собаку, которая принадлежала дочке его сожительницы. Возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными.
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