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BMW влетел в машину дорожников под Слуцком: водитель в больнице

14.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Водитель автомобиля BMW был госпитализирован в результате столкновения с машиной дорожников в Слуцком районе, сообщили в управлении ГАИ Миноболисполкома.

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Авария произошла в четверг 13 ноября на 97-м километре дороги Р-23 Минск – Микашевичи.

"Водитель, управляя автомобилем BMW-525, совершил столкновение с автомобилем прикрытия ГАЗ, стоящим в левой полосе движения при производстве дорожных работ по очистке разделительного ограждения", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что водитель легковушки с травмами был доставлен в Слуцкую центральную районную больницу.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Водитель легковушки получил различные травмы и был доставлен в Слуцкую центральную районную больницу.
 
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