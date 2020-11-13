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BMW влетел в машину дорожников под Слуцком: водитель в больнице
14.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Водитель автомобиля BMW был госпитализирован в результате столкновения с машиной дорожников в Слуцком районе, сообщили в управлении ГАИ Миноболисполкома.
Авария произошла в четверг 13 ноября на 97-м километре дороги Р-23 Минск – Микашевичи.
"Водитель, управляя автомобилем BMW-525, совершил столкновение с автомобилем прикрытия ГАЗ, стоящим в левой полосе движения при производстве дорожных работ по очистке разделительного ограждения", – сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что водитель легковушки с травмами был доставлен в Слуцкую центральную районную больницу.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
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Водитель легковушки получил различные травмы и был доставлен в Слуцкую центральную районную больницу.
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