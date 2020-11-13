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Министр в ФРГ отказалась от ученой степени из-за обвинений в плагиате

14.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Министр по делам семьи и молодежи ФРГ Франциска Гиффай из-за обвинений в плагиате при подготовке докторской диссертации отказалась от ученой степени, сообщило издание Berliner Morgenpost.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Гиффай в письме на имя президента Свободного университета Берлина, заявила, что отказывается от степени доктора наук, чтобы предотвратить ущерб семье, политической работе и партии. При этом министр уточнила, что диссертацию она писала добросовестно.

Споры вокруг диссертации министра продолжаются много месяцев, из-за происходящего Гиффай не выдвигала свою кандидатуру на пост руководителя Социал-демократической партии.

По информации газеты, специалисты Свободного университета Берлина, рассмотревшие работу министра, нашли плагиат в 27 местах – это 76 из 205 страниц диссертации.

Это не первый такой случай в Германии: из-за обвинений в плагиате в научной работе в 2011-м ушел в отставку министр обороны Карл-Теодор Гуттенберг, а в 2013 году – министр образования Аннетте Шаван.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава ведомства в письме на имя президента Свободного университета Берлина, заявила, что отказывается от степени доктора наук.
 
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