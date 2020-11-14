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Полиция опровергла информацию о захвате заложников в Монреале

14.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 ноя – Sputnik. Полиция канадского Монреаля не подтвердила захват заложников в офисе французской студии по производству видеоигр Ubisoft. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ведомства.

Ранее полиция Монреаля сообщила о некоей спецоперации, а сотрудники компании-разработчика компьютерных игр Ubisoft сообщали в соцсетях о том, что их эвакуировали на крышу здания компании. Все началось после звонка об ограблении. СМИ со ссылкой на соцсети писали о возможном захвате заложников. 

Полиция города сообщила позднее, что "реальной угрозы", а в также пострадавших в ходе спецоперации обнаружено не было. Теперь полиция ищет того, кто сообщил о захвате заложников.

"После сообщений об инциденте в студии, поступивших ранее сегодня, 13 ноября, мы с облегчением подтверждаем, что все члены нашей команды Ubisoft в Монреале в безопасности и были эвакуированы из помещения", - сообщила представитель Ubisof Хизер Стил. Ее слова приводит РИА Новости

Компания также поблагодарила сотрудников полиции. 

 
Теги: Минск
 
 
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В социальных сетях сообщалось, что произошел захват заложников, сотрудники компании Ubisoft были выведены на крышу.
 
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