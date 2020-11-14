Сгорела дача академика Мрочека

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 ноя – Sputnik. Пожар произошел на даче бывшего директор РНПЦ "Кардиология", академика Александра Мрочека. Об этом сообщил его сын Дмитрий на своей странице в Facebook .

Инцидент произошел в деревне Узборье неподалеку от Раубичей в ночь на субботу. В результате огонь уничтожил часть дома, подвал, баню и беседку.

"Сегодня ночью сожгли дачу моего папы, оставили записку с предупреждением", - написал Дмитрий Мрочек.

Порталу TUT.by Александр Мрочек рассказал, что в МЧС считают основной причиной происшествия поджог.

"Мало того, стоял стул на улице, на стуле — кукла с окровавленными глазами, приколотая скальпелем. И угрожающая записка, что я должен покаяться, что "продавал какие-то стимуляторы, бывшие в употреблении", — это полный бред! И написано в конце, что это только начало", - рассказал бывший руководитель РНПЦ.

Он добавил, что сейчас на месте работают следователи.

(последует)