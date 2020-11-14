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Сгорела дача академика Мрочека
14.11.2020 11:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 ноя – Sputnik. Пожар произошел на даче бывшего директор РНПЦ "Кардиология", академика Александра Мрочека. Об этом сообщил его сын Дмитрий на своей странице в
Инцидент произошел в деревне Узборье неподалеку от Раубичей в ночь на субботу. В результате огонь уничтожил часть дома, подвал, баню и беседку.
"Сегодня ночью сожгли дачу моего папы, оставили записку с предупреждением", - написал Дмитрий Мрочек.
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"Мало того, стоял стул на улице, на стуле — кукла с окровавленными глазами, приколотая скальпелем. И угрожающая записка, что я должен покаяться, что "продавал какие-то стимуляторы, бывшие в употреблении", — это полный бред! И написано в конце, что это только начало", - рассказал бывший руководитель РНПЦ.
Он добавил, что сейчас на месте работают следователи.
(последует)
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Бывший руководитель РНПЦ "Кардиология" рассказал, что на месте пожара была обнаружена кукла с окровавленными глазами и записка с угрозами.
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