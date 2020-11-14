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Возбуждено уголовное дело о поджоге дачи известного кардиолога Мрочека
14.11.2020 13:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту поджога дачи академика Александра Мрочека, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.
"Следственно-оперативная группа работает на месте возгорания частного дома в садовом товариществе Узборье", - заявили в пресс-службе СК.
Сейчас ведется осмотр на месте случившегося, при этом идет изъятие объектов и предметов, которые могут относиться к инциденту. Устанавливаются лица, причастные к данному происшествию.
"Минским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.218 (умышленное уничтожение либо повреждение имущества, совершенное общеопасным способом) Уголовного кодекса Беларуси", - уточнили в Следственном комитете.
Напомним, Минздрав в августе уволил Мрочека с должности директора РНПЦ "Кардиология". О причинах увольнения не сообщалось. Вместе с тем, исполняющий обязанности главы ведомства Дмитрий Пиневич сказал, что "задачи, которые сейчас стоят перед Министерством здравоохранения, требуют особых руководителей", по этой причине происходят кадровые перестановки.
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В субботу стало известно о пожаре в Раубичах на даче бывшего руководителя РНПЦ "Кардиология", а на месте инцидента была найдена записка с угрозами.
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