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ЧП в аквапарке «Фристайл» - погибла девушка

15.11.2020 06:09 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ЧП произошло в субботу вечером в столичном аквапарке «Фристайл» — погибла девушка.

— Сейчас там работает следственно-оперативная группа. Девушка погибла, — подтвердила информацию официальный представитель ГУВД Минска Наталья Ганусевич.

Подробности случившегося рассказала Onliner одна из посетительниц аквапарка, Белла. По ее словам, все произошло около 16.00.

— В бассейне небольшая глубина, взрослому где-то по грудь. Я как раз сидела на шезлонге и следила за ребенком, ему 10 лет. Двое мужчин вдруг стали звать спасателей. Оказалось, что на дне бассейна лежит женщина. Спасатели пришли и стали пробовать ее вытягивать. Вдвоем не смогли, говорили: «Засосало, засосало». Они пытались и за руки, и за туловище ее тянуть — не выходило. В итоге там собралось человек пять. И вот только они все вместе смогли эту женщину вытащить, — рассказала очевидица ЧП.

 
Теги: Минск
 
 
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- Сейчас там работает следственно-оперативная группа. Девушка погибла, - подтвердила информацию официальный представитель ГУВД Минска Наталья Ганусевич.
 
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