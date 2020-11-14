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ЧП в аквапарке «Фристайл» - погибла девушка
Источник материала: Tut.by
ЧП произошло в субботу вечером в столичном аквапарке «Фристайл» — погибла девушка.
— Сейчас там работает следственно-оперативная группа. Девушка погибла, — подтвердила информацию официальный представитель ГУВД Минска Наталья Ганусевич.
Подробности случившегося
— В бассейне небольшая глубина, взрослому где-то по грудь. Я как раз сидела на шезлонге и следила за ребенком, ему 10 лет. Двое мужчин вдруг стали звать спасателей. Оказалось, что на дне бассейна лежит женщина. Спасатели пришли и стали пробовать ее вытягивать. Вдвоем не смогли, говорили: «Засосало, засосало». Они пытались и за руки, и за туловище ее тянуть — не выходило. В итоге там собралось человек пять. И вот только они все вместе смогли эту женщину вытащить, — рассказала очевидица ЧП.
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- Сейчас там работает следственно-оперативная группа. Девушка погибла, - подтвердила информацию официальный представитель ГУВД Минска Наталья Ганусевич.
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