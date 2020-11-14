ЧП в аквапарке «Фристайл» - погибла девушка

Источник материала: Tut.by

ЧП произошло в субботу вечером в столичном аквапарке «Фристайл» — погибла девушка.

— Сейчас там работает следственно-оперативная группа. Девушка погибла, — подтвердила информацию официальный представитель ГУВД Минска Наталья Ганусевич.

Подробности случившегося рассказала Onliner одна из посетительниц аквапарка, Белла. По ее словам, все произошло около 16.00.

— В бассейне небольшая глубина, взрослому где-то по грудь. Я как раз сидела на шезлонге и следила за ребенком, ему 10 лет. Двое мужчин вдруг стали звать спасателей. Оказалось, что на дне бассейна лежит женщина. Спасатели пришли и стали пробовать ее вытягивать. Вдвоем не смогли, говорили: «Засосало, засосало». Они пытались и за руки, и за туловище ее тянуть — не выходило. В итоге там собралось человек пять. И вот только они все вместе смогли эту женщину вытащить, — рассказала очевидица ЧП.