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Милиция подтвердила гибель девушки в аквапарке "Фристайл"
15.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 ноя – Sputnik. В минском аквапарке "Фристайл" утонула девушка, о трагедии стало известно вечером в субботу.
© Photo : СК Беларуси
Информацию подтвердили в столичной милиции. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
"На месте работает следственно-оперативная группа", - сообщили Sputnik в ГУВД.
Первые сообщения очевидцев о ЧП в центре фристайла в столице появились около 16 часов, однако официальной информации о несчастном случае к тому моменту не поступало.
Как сообщил портал
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Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии, на месте работает следственно-оперативная группа, сказали в ГУВД.
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