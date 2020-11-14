Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 ноя – Sputnik. В минском аквапарке "Фристайл" утонула девушка, о трагедии стало известно вечером в субботу.

Информацию подтвердили в столичной милиции. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

"На месте работает следственно-оперативная группа", - сообщили Sputnik в ГУВД.

Первые сообщения очевидцев о ЧП в центре фристайла в столице появились около 16 часов, однако официальной информации о несчастном случае к тому моменту не поступало.

Как сообщил портал Onliner со ссылкой на одного из посетителей центра, "в бассейне утонула девушка. Ее каким-то образом присосало к сливной трубе бассейна, и она задохнулась".

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