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Разрушительный тайфун на Филиппинах: число жертв возросло до 67

15.11.2020 10:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 ноя - Sputnik. Число жертв тайфуна "Вамко", обрушившегося на этой неделе на Филиппины, увеличилось до 67, такие данные приводит портал Rappler со ссылкой на информацию, предоставленную Национальным советом по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).

Уточняется, что  пропавшими без вести числятся еще 12 человек, пострадали от тайфуна еще 21 человек. Сотни тысяч человек в стране были эвакуированы из-за разгула стихии. В ряде районов пропало электричество, не работает водоснабжение.

По оценкам нацсовета, тайфун повредил свыше 25 тысяч домов, пострадало сельское хозяйство (ущерб составляет почти 25 миллионов долларов) и инфраструктура. 

Для Филиппин "Вамко" (в местных СМИ его называют "Улисс") – уже 21-й тайфун в этом году.

В начале ноября из-за тайфуна "Ролли" в стране погибли не менее 20 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Для Филиппин "Вамко" (в местных СМИ его называют "Улисс") – уже 21-й тайфун в нынешнем году.
 
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