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Проблемы с водой наблюдаются в микрорайоне Копище
15.11.2020 13:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 ноя – Sputnik. Проблемы с водопроводной водой наблюдаются в микрорайоне Копище, сообщили Sputnik в воскресенье в диспетчерской службе "Минскводоканала".
"В микрорайоне Копище снижение давления в водопроводных сетях из-за неисправности запорной арматуры. В данный момент ведутся ремонтные работы", – пояснили специалисты.
Время устранения аварийной ситуации в "Минскводоканале" не уточнили. Там пояснили, что рабочие сейчас ремонтируют неисправную запорную арматуру, после чего давление должно прийти в норму.
Масштабная проблема с доступом к воде случилась в Минске в июне нынешнего года. Тогда
Ситуацию под контроль взял президент страны Александр Лукашенко. В результате разбирательства выяснили, что причиной ЧП стал ремонт водовода, во время которого рабочие не слили старую воду, а после переборщили с реагентами.
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На "Минскводоканале" сообщают, что причиной ЧП стала неисправная запорная арматура, которую уже ремонтируют рабочие.
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