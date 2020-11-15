Проблемы с водой наблюдаются в микрорайоне Копище

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 ноя – Sputnik. Проблемы с водопроводной водой наблюдаются в микрорайоне Копище, сообщили Sputnik в воскресенье в диспетчерской службе "Минскводоканала".

"В микрорайоне Копище снижение давления в водопроводных сетях из-за неисправности запорной арматуры. В данный момент ведутся ремонтные работы", – пояснили специалисты.

Время устранения аварийной ситуации в "Минскводоканале" не уточнили. Там пояснили, что рабочие сейчас ремонтируют неисправную запорную арматуру, после чего давление должно прийти в норму.

Масштабная проблема с доступом к воде случилась в Минске в июне нынешнего года. Тогда без воды остались около 800 тысяч человек – жители Московского и Фрунзенского районов. Проблему устраняли в течение нескольких дней. Для жильцов был организован подвоз воды в цистернах, к которым порой выстраивались большие очереди.

Ситуацию под контроль взял президент страны Александр Лукашенко. В результате разбирательства выяснили, что причиной ЧП стал ремонт водовода, во время которого рабочие не слили старую воду, а после переборщили с реагентами.