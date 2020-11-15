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Проблемы с водой наблюдаются в микрорайоне Копище

15.11.2020 13:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 ноя – Sputnik. Проблемы с водопроводной водой наблюдаются в микрорайоне Копище, сообщили Sputnik в воскресенье в диспетчерской службе "Минскводоканала".

© Sputnik
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"В микрорайоне Копище снижение давления в водопроводных сетях из-за неисправности запорной арматуры. В данный момент ведутся ремонтные работы", – пояснили специалисты.

Время устранения аварийной ситуации в "Минскводоканале" не уточнили. Там пояснили, что рабочие сейчас ремонтируют неисправную запорную арматуру, после чего давление должно прийти в норму.

Масштабная проблема с доступом к воде случилась в Минске в июне нынешнего года. Тогда без воды остались около 800 тысяч человек – жители Московского и Фрунзенского районов. Проблему устраняли в течение нескольких дней. Для жильцов был организован подвоз воды в цистернах, к которым порой выстраивались большие очереди.

Ситуацию под контроль взял президент страны Александр Лукашенко. В результате разбирательства выяснили, что причиной ЧП стал ремонт водовода, во время которого рабочие не слили старую воду, а после переборщили с реагентами.

 
Теги: Минск
 
 
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На "Минскводоканале" сообщают, что причиной ЧП стала неисправная запорная арматура, которую уже ремонтируют рабочие.
 
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