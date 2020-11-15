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Возле станции метро "Пушкинская" начались задержания
15.11.2020 13:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 ноя - Sputnik. Задержания начались в районе станции метро "Пушкинская".
© Sputnik / Виктор Толочко
Задержания во время акции протеста в Минске
Движение по проспекту Пушкина и улице Притыцкого в районе "Пушкинской" перекрыто.
Задержания начались вскоре 12:00 – на это время было запланировано начало воскресной акции протеста. Люди собирались восстановить мемориал Александру Тарайковскому, сейчас возле него лежат цветы и горят лампады.
© Sputnik / Виктор Толочко
Силовики на акции протеста в Минске 15 ноября
В этом районе в усиленном составе работает милиция. Колонна автобусов стоит возле гостиницы "Орбита".
Люди попытались собраться в колонну на улице Притыцкого, подъехала спецтехника, водомет, силовики применили спецсредства – людей оттеснили, в колонну они не собрались.
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Задержания начались вскоре 12:00 – на это время было запланировано начало воскресной акции протеста.
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