Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 ноя - Sputnik. Задержания начались в районе станции метро "Пушкинская".

© Sputnik / Виктор Толочко Задержания во время акции протеста в Минске

Движение по проспекту Пушкина и улице Притыцкого в районе "Пушкинской" перекрыто.

Задержания начались вскоре 12:00 – на это время было запланировано начало воскресной акции протеста. Люди собирались восстановить мемориал Александру Тарайковскому, сейчас возле него лежат цветы и горят лампады.

© Sputnik / Виктор Толочко Силовики на акции протеста в Минске 15 ноября

В этом районе в усиленном составе работает милиция. Колонна автобусов стоит возле гостиницы "Орбита".

Люди попытались собраться в колонну на улице Притыцкого, подъехала спецтехника, водомет, силовики применили спецсредства – людей оттеснили, в колонну они не собрались.