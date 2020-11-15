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Возле станции метро "Пушкинская" начались задержания

15.11.2020 13:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 ноя - Sputnik. Задержания начались в районе станции метро "Пушкинская".

© Sputnik / Виктор Толочко
Задержания во время акции протеста в Минске

Движение по проспекту Пушкина и улице Притыцкого в районе "Пушкинской" перекрыто. 

Задержания начались вскоре 12:00 – на это время было запланировано начало воскресной акции протеста. Люди собирались восстановить мемориал Александру Тарайковскому, сейчас возле него лежат цветы и горят лампады. 

© Sputnik / Виктор Толочко
Силовики на акции протеста в Минске 15 ноября

В этом районе в усиленном составе работает милиция. Колонна автобусов стоит возле гостиницы "Орбита".

Люди попытались собраться в колонну на улице Притыцкого, подъехала спецтехника, водомет, силовики применили спецсредства – людей оттеснили, в колонну они не собрались.

 
Теги: Минск
 
 
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Задержания начались вскоре 12:00 – на это время было запланировано начало воскресной акции протеста.
 
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