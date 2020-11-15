Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 ноя – Sputnik. В агрогородке Щитковичи военнослужащий спас человека при пожаре, подробности рассказали в МЧС Беларуси.

Инцидент произошел вечером 14 ноября. Пока на место ЧП ехали пожарные, дом начали тушить военнослужащий и его сослуживцы – все они служат в в/ч 52957.

Как оказалось, один из них живет в агрогородке Щитковичи. Вечером он проходил мимо дома, где случился пожар, зашел внутрь, увидел лежащего на полу хозяина и вывел его на свежий воздух.

"Спасенный самостоятельно покинул место пожара, однако позже обратился к медикам за помощью и был госпитализирован с отравлением продуктами горения", – рассказали в МЧС.

МЧС сейчас устанавливает причину пожара в доме. Сообщается, что в момент спасения хозяин жилья находился в нетрезвом состоянии.