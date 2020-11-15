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МВД подтвердило применение спецсредств на акции протеста в Минске
15.11.2020 17:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 ноя – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства во время акции протеста в Минске, сообщила Sputnik в воскресенье пресс-секретарь министерства внутренних дел республики Ольга Чемоданова.
"Могу подтвердить, что спецсредства в Минске применялись", - сказала она.
© Sputnik / Виктор Толочко
В ГУВД не стали уточнять, в каких районах города применялись специальные средства и какими они были. Информацию об этом правоохранительные органы пообещали сообщить в понедельник утром.
Ранее ГУВД
Несанкционированная акция протеста началась в Минске в воскресенье днем. Как сообщают корреспонденты Sputnik, демонстранты собрались возле станции метро "Пушкинская", где был создан стихийный мемориал Александру Тарайковскому – погибшему участнику акации протеста. На это место люди стали приносить цветы и лампады. Движение по проспекту Пушкина и улице Притыцкого было перекрыто силовиками. Вскоре возле "Пушкинской" начались задержания участников акции протеста.
Позже, как сообщают корреспонденты, люди попытались собраться в колонну на улице Притыцкого, куда подъехала спецтехника и водомет. В дальнейшем силовики применили спецсредства против демонстрантов. После движение по улице Притыцкого было восстановлено.
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В милиции не уточняют, какие специальные средства использовались и в каких районах города – эту информацию должны сообщить позже.
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