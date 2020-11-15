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МВД подтвердило применение спецсредств на акции протеста в Минске

15.11.2020 17:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 ноя – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства во время акции протеста в Минске, сообщила Sputnik в воскресенье пресс-секретарь министерства внутренних дел республики Ольга Чемоданова.

"Могу подтвердить, что спецсредства в Минске применялись", - сказала она.

© Sputnik / Виктор Толочко
Возле станции метро "Пушкинская" прошли задержания

В ГУВД не стали уточнять, в каких районах города применялись специальные средства и какими они были. Информацию об этом правоохранительные органы пообещали сообщить в понедельник утром.

Ранее ГУВД подтвердило задержание участников протестной акции в районе станции метро "Пушкинская". Точное число задержанных планируют уточнить утром 16 ноября.

Несанкционированная акция протеста началась в Минске в воскресенье днем. Как сообщают корреспонденты Sputnik, демонстранты собрались возле станции метро "Пушкинская", где был создан стихийный мемориал Александру Тарайковскому – погибшему участнику акации протеста. На это место люди стали приносить цветы и лампады. Движение по проспекту Пушкина и улице Притыцкого было перекрыто силовиками. Вскоре возле "Пушкинской" начались задержания участников акции протеста.

Позже, как сообщают корреспонденты, люди попытались собраться в колонну на улице Притыцкого, куда подъехала спецтехника и водомет. В дальнейшем силовики применили спецсредства против демонстрантов. После движение по улице Притыцкого было восстановлено.

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Теги: Минск
 
 
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В милиции не уточняют, какие специальные средства использовались и в каких районах города – эту информацию должны сообщить позже.
 
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