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Захарова прокомментировала задержание российских журналистов в Минске
15.11.2020 18:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 ноя – Sputnik. Посольство России в Беларуси занимается ситуацией с задержанием российских журналистов в Минске, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Сегодня была задержана корреспондент РИА Новости, имеющая официальную аккредитацию МИД Беларуси. В тот момент она находилась на так называемой "Площади перемен" в столице. Кроме нее были задержаны еще двое российских журналистов.
"Посольство занимается", - цитирует
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Сегодня во время освещения протестной акции в Минске была задержана корреспондент РИА Новости, имеющая аккредитацию МИД.
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