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Захарова прокомментировала задержание российских журналистов в Минске

15.11.2020 18:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 ноя – Sputnik. Посольство России в Беларуси занимается ситуацией с задержанием российских журналистов в Минске, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сегодня была задержана корреспондент РИА Новости, имеющая официальную аккредитацию МИД Беларуси. В тот момент она находилась на так называемой "Площади перемен" в столице. Кроме нее были задержаны еще двое российских журналистов.

"Посольство занимается", - цитирует РИА Новости слова Захаровой.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня во время освещения протестной акции в Минске была задержана корреспондент РИА Новости, имеющая аккредитацию МИД.
 
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