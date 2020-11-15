Захарова прокомментировала задержание российских журналистов в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 ноя – Sputnik. Посольство России в Беларуси занимается ситуацией с задержанием российских журналистов в Минске, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сегодня была задержана корреспондент РИА Новости, имеющая официальную аккредитацию МИД Беларуси. В тот момент она находилась на так называемой "Площади перемен" в столице. Кроме нее были задержаны еще двое российских журналистов.

"Посольство занимается", - цитирует РИА Новости слова Захаровой.