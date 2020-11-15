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Издателя Солженицына и Алексиевич Бориса Пастернака задержали в Минске
16.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 ноя – Sputnik. Известного белорусского и российского журналиста и издателя Бориса Пастернака задержали в воскресенье в Минске, об этом сообщил литератор Саша Филипенко.
"Только что в Минске задержан мой издатель Борис Натанович Пастернак", - написал Филипенко на своей странице в Facebook.
© Sputnik / Виктор Толочко
При каких условиях был задержан Пастернак, писатель не уточнил, однако отметил, что 74-летний издатель находился в микроавтобусе вместе с другими задержанными. Сначала, по словам Филипенко, издателю предъявили обвинение по уголовному делу, однако позже это решение было изменено.
"Уголовного дела больше нет! Выслушав омоновца, следователь порвал протокол", - написал Филипенко. Он уточнил, что Борис Пастернак уже находится дома.
Борис Пастернак родился в Минске и получил образование на двух факультетах БГУ, однако долгое время работал в популярных российских изданиях, а с 2005-го является гендиректором издательского дома "Время". Пастернак издавал книги двух нобелевских лауреатов – Александра Солженицына и Светланы Алексиевич.
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Сообщается, что Пастернаку было предъявлено обвинение по уголовной статье, однако потом следователь изменил решение.
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