Издателя Солженицына и Алексиевич Бориса Пастернака задержали в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 ноя – Sputnik. Известного белорусского и российского журналиста и издателя Бориса Пастернака задержали в воскресенье в Минске, об этом сообщил литератор Саша Филипенко.

"Только что в Минске задержан мой издатель Борис Натанович Пастернак", - написал Филипенко на своей странице в Facebook.

При каких условиях был задержан Пастернак, писатель не уточнил, однако отметил, что 74-летний издатель находился в микроавтобусе вместе с другими задержанными. Сначала, по словам Филипенко, издателю предъявили обвинение по уголовному делу, однако позже это решение было изменено.

"Уголовного дела больше нет! Выслушав омоновца, следователь порвал протокол", - написал Филипенко. Он уточнил, что Борис Пастернак уже находится дома.

Борис Пастернак родился в Минске и получил образование на двух факультетах БГУ, однако долгое время работал в популярных российских изданиях, а с 2005-го является гендиректором издательского дома "Время". Пастернак издавал книги двух нобелевских лауреатов – Александра Солженицына и Светланы Алексиевич.

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