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Акция протеста в Минске закончилась массовыми задержаниями
16.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 ноя – Sputnik. Несанкционированные протестные акции "Марш смелых" прошли в Минске и других белорусских городах 15 ноября, передает корреспондент Sputnik.
Уже с самого утра в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Протестующих призывали собраться в 12 часов возле станции метро "Пушкинская". Здесь планировалось возложить цветы у места гибели в первые дни протестов после выборов Александра Тарайковского. Далее планировалось пройти колонной от проспекта Пушкина до "Площади перемен". Однако силовики помешали планам протестующих.
Людей
"Площадь перемен"
Несмотря на задержания, части собравшихся удалось собраться на проспекте Пушкина и пойти в сторону "Площади перемен", где создан стихийный мемориал памяти минчанина Романа Бондаренко. Однако дорогу им преградил кордон милиции. Протестующие стали расходиться. В это же время во "Дворе перемен", где жил
© Sputnik / Виктор Толочко
Протестующие в районе "Пушкинской"
Во второй половине дня количество людей на площади перемен стало увеличиваться. Туда же прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они взяли в плотное кольцо всех, кто там находился, и начали задержания.
© Sputnik / Виктор Толочко
Стихийный мемориал на так называемой "Площади перемен"
В ГУВД подтвердили факт задержания людей. Точную информацию по количеству доставленных в РУВД сообщат утром 16 ноября.
© Sputnik / Виктор Толочко
Кордон силовиков во время акции протеста в Минске
Задержаны были и пять российских журналистов, освещавших акцию протеста. Чуть более чем через два часа
© Sputnik / Виктор Толочко
Ситуация в Витебске
Митингующие выбрали точкой сбора новое место – городскую Ратушу. Как передает корреспондент Sputnik, на этот раз участники акции были без оппозиционной атрибутики.
Силовики, как и в Минске, не давали митингующим собраться. Автобусы с силовиками преградили путь участника акции, оттеснили их к улице Ленина, где взяли в плотное кольцо.
Спустя время людей начали выпускать из кольца, при этом произведя несколько задержаний.
Памяти Бондаренко
Акции протеста прошли в Гомеле, Бресте, Гродно, Могилеве, Барановичах, Новополоцке и других городах, в них также проводились задержания. Акции были посвящены памяти Романа Бондаренко.
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Демонстранты планировали пройти колонной от станции метро "Пушкинская" до "Площади перемен", но силовики не дали реализовать этот план.
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