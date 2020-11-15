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Акция протеста в Минске закончилась массовыми задержаниями

16.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 ноя – Sputnik. Несанкционированные протестные акции "Марш смелых" прошли в Минске и других белорусских городах 15 ноября, передает корреспондент Sputnik.

Уже с самого утра в Минске начались проблемы с мобильным интернетом, около 11 часов были закрыты для пассажиров более 10 станций метро, включая всю третью линию.

© Sputnik / Виктор Толочко
Захарова прокомментировала задержание российских журналистов в Минске

Протестующих призывали собраться в 12 часов возле станции метро "Пушкинская". Здесь планировалось возложить цветы у места гибели в первые дни протестов после выборов Александра Тарайковского. Далее планировалось пройти колонной от проспекта Пушкина до "Площади перемен". Однако силовики помешали планам протестующих.

Людей начали задерживать еще на подходе к месту сбора. Тем, кто попытался пройти на проспект Пушкина, останавливали светошумовыми гранатами. Применение спецсредств подтвердили в МВД.

"Площадь перемен"

Несмотря на задержания, части собравшихся удалось собраться на проспекте Пушкина и пойти в сторону "Площади перемен", где создан стихийный мемориал памяти минчанина Романа Бондаренко. Однако дорогу им преградил кордон милиции. Протестующие стали расходиться. В это же время во "Дворе перемен", где жил Роман Бондаренко, приходили люди и возлагали цветы. На этой неделе Бондаренко был задержан неизвестными у себя во дворе и после с тяжелыми травмами из Центрального РОВД был доставлен в БСМП. Там он умер, не приходя в сознание.

© Sputnik / Виктор Толочко
Протестующие в районе "Пушкинской"

Во второй половине дня количество людей на площади перемен стало увеличиваться. Туда же прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они взяли в плотное кольцо всех, кто там находился, и начали задержания.

© Sputnik / Виктор Толочко
Стихийный мемориал на так называемой "Площади перемен"

В ГУВД подтвердили факт задержания людей. Точную информацию по количеству доставленных в РУВД сообщат утром 16 ноября.

© Sputnik / Виктор Толочко
Кордон силовиков во время акции протеста в Минске

Задержаны были и пять российских журналистов, освещавших акцию протеста. Чуть более чем через два часа их отпустили – после проверки документов.

© Sputnik / Виктор Толочко
МВД подтвердило применение спецсредств на акции протеста в Минске

Ситуация в Витебске

Митингующие выбрали точкой сбора новое место – городскую Ратушу. Как передает корреспондент Sputnik, на этот раз участники акции были без оппозиционной атрибутики.

Силовики, как и в Минске, не давали митингующим собраться. Автобусы с силовиками преградили путь участника акции, оттеснили их к улице Ленина, где взяли в плотное кольцо.

Спустя время людей начали выпускать из кольца, при этом произведя несколько задержаний.

Памяти Бондаренко

Акции протеста прошли в Гомеле, Бресте, Гродно, Могилеве, Барановичах, Новополоцке и других городах, в них также проводились задержания. Акции были посвящены памяти Романа Бондаренко.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Демонстранты планировали пройти колонной от станции метро "Пушкинская" до "Площади перемен", но силовики не дали реализовать этот план.
 
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