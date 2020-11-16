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В Лепельском районе при пожаре погиб молодой мужчина
Источник материала: Tut.by
Трагедия произошла ночью 16 ноября в жилом доме в деревне Боровка Лепельского района,
Пожар произошел в 3-комнатной квартире на первом этаже четырехэтажного дома. Из горящей комнаты спасатели вынесли 30-летнего хозяина — его тело нашли на полу.
Эвакуировать жильцов не понадобилось.
Одна из версий возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении.
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Одна из версий возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении.
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